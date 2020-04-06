Скандалы: Ночное задержание на Черном озере

06.04.2020, 13:25, Разное

За взятки задержаны вице-губернатор Андрей Плитко и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин

В Кировской области с поличным при передаче 3,4 млн руб. предполагаемой взятки задержан вице-губернатор Андрей Плитко: по версии следствия, он является организатором преступной группы, собиравшей с местных предпринимателей откаты за заключение договоров купли-продажи древесины. Меченые деньги под контролем оперативников УФСБ вице-губернатору принес министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, он также задержан. Господин Плитко является доверенным лицом кировского губернатора Игоря Васильева. Глава региона распорядился провести служебные проверки госструктур, связанных с лесом.

3 апреля оперативники ФСБ задержали с поличным вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко при передаче ему 3,4 млн руб. наличными. По данным портала Newsler.ru, второго человека в областном правительстве задержали на государственной даче на Черном озере. Помеченные специальным составом пачки пятисотрублевых купюр господину Плитко принес его подчиненный, министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Он также задержан в рамках уголовного дела.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, чиновники подозреваются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от индивидуальных предпринимателей и организаций Кировской области за заключение договоров купли-продажи леса с областным автономным спецучреждением «Кировгослесхоз». По версии следствия, вице-губернатор в сентябре-октябре 2018 года (то есть через год после прихода на госслужбу в Кировскую область.— “Ъ”) создал в регионе организованную преступную группу, которая регулярно собирала откаты.

В УФСБ по Кировской области добавили, что, используя свои служебные полномочия и авторитет, Андрей Плитко вовлек в коррупционные схемы доверенных лиц, «способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения».

В спецслужбе, таким образом, указывают на связь уголовных дел в отношении задержанных чиновников с расследованием деятельности «Кировгослесхоза». В январе по обвинению в получении крупных взяток от предпринимателей был арестован директор госпредприятия Андрей Туев, позже в феврале под следствие попали два его заместителя и предполагаемый посредник. В СУ СКР по Кировской области подтвердили, что все эти уголовные дела могут быть объединены в одно производство. В ближайшее время следствие намерено поставить в суде вопрос об избрании меры пресечения Андрея Плитко и Алексея Шургина.

Собеседники “Ъ” в Кировской области отмечают, что задержанный вице-губернатор — креатура губернатора Игоря Васильева: они давно работали вместе, Андрей Плитко был его заместителем в Росреестре. Кроме того, когда господин Васильев провел реорганизацию власти и ввел отдельную должность председателя правительства, то ему были переподчинены все заместители, кроме Андрея Плитко. Как вице-губернатор он подчинялся напрямую главе региона и замещал его на время отсутствия.

Кировский предприниматель и депутат двух созывов заксобрания Дмитрий Русских считает, что кировчане не сильно удивились очередным фактам коррупции в лесной отрасли и для Кирова это уже привычные новости и разница только в статусе подозерваемых.

По его словам, «Кировгослесхоз» это по сути обновленный «Кировлес» — госпредприятие, распределяющее лесосеку Кировской области и без торгов организующее санитарные рубки.

Их объем, по словам Дмитрия Русских, в последние годы подозрительно вырос с 20–40 тыс. кубометров до 250–300 тыс. А вокруг кировских лесов и предприятий лесопереработки в последнее десятилетие было много скандалов и уголовных дел. Сначала за махинации были по очереди осуждены двое помощников предыдущего губернатора Никиты Белых, затем по делу «Кировлеса» осудили его советника и блогера Алексея Навального, в 2016 году за мошенничество с кредитами для Нововятского лыжного комбината получил срок коммерсант Альберт Ларицкий (он давал показания на Никиту Белых, осужденного за взятки.)

«Удручает то, что за долгие годы ничего в Кировской области не меняется. Какая бы управленческая команда ни приходила, ее члены рано или поздно попадаются на аферах с лесом, хотя каждый новый губернатор обещает повысить эффективность использования лесов и доходы бюджета от лесной отрасли. Сейчас многие организации остановлены из-за мер по борьбе с коронавирусом. У нас уже начались сокращения, люди не знают, как прожить месяц вынужденного простоя. В этих условиях областное правительство должно срочно принимать решения по господдержке, спасать остатки кировской экономики. А там в это время взятки друг другу носят — ну о чем тут еще можно говорить…» — посетовал Дмитрий Русских.

В правительстве Кировской области долго не комментировали задержание вице-губернатора и министра. Позже пресс-служба распространила заявление губернатора. «По моему поручению будут проведены служебные проверки во всех государственных структурах Кировской области, связанных со сферой лесного хозяйства. Сейчас ведутся следственные действия. Перед законом все равны — если человек совершил правонарушение и это будет доказано в суде, то он должен ответить. Какую бы должность он ни занимал»,— сказал Игорь Васильев.

Роман Кряжев, Ирина Александрова