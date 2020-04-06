99 украинских военных изолировали из-за коронавируса

06.04.2020, 13:18, Новости дня

В Вооруженных силах Украины 99 военных находятся в изоляции из-за трех случаев заболевания коронавирусом в армии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

“На 7.00 6 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 99 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 28 человек”, – сообщили в ведомстве.

В ВСУ сообщают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах человека с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми он общается ежедневно или проживает.

4 апреля в генеральном штабе ВСУ подтвердили три случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев 38, выздоровели 28 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.