99 украинских военных изолировали из-за коронавируса

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06.04.2020, 13:18, Новости дня

В Вооруженных силах Украины 99 военных находятся в изоляции из-за трех случаев заболевания коронавирусом в армии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. 

“На 7.00 6 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 99 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 28 человек”, – сообщили в ведомстве.

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Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Pühapäev, 5. aprill 2020

В ВСУ сообщают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах человека с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми он общается ежедневно или проживает.

4 апреля в генеральном штабе ВСУ подтвердили три случая заболевания коронавирусом. 

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев 38, выздоровели 28 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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