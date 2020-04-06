Саакашвили призвал остановить разрушение энергетики Украины

06.04.2020, 13:18, Новости дня

Происходящее сейчас разрушение энергосектора приведет к кризису, которого в Украине еще не было, заявил в комментарии “Обозревателю” экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

“Если [энергетический] сектор разрушить, если сектор уничтожить, а сейчас все к этому ведет, то реально не будет, во-первых, света и воды у обычных людей, не будет его в больницах, аппаратам искусственного дыхания не будет на чем работать. То есть ситуация очень простая”, – сказал он.

Импортируя электроэнергию из России, Украина движется к энергетической зависимости от нее и убивает свою энергетику, добавил Саакашвили.

“Я прекрасно знаю, что такое зависеть от России энергетически. Когда я стал президентом Грузии, и когда России не понравились некоторые мои шаги, в самую холодную зиму через год после того, как я поддержал, кстати, Майдан в Украине, меня хотели наказать, и в результате наказали мой народ, полностью отключили Грузию от электроэнергии, от газа. И мы еле выжили. Если бы тогда просто другие соседи нам не дали руку помощи, просто много людей бы погибло. Нельзя зависеть от России. Нельзя ни под каким соусом”, – заявил политик.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

Член профильного комитета ВР Алексей Кучеренко утверждал, что правка нардепа от “Слуги народа”, председателя энергетического комитета Андрея Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. “Українські новини” 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК “Укрэнерго” 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания “Юнайтед Энерджи”.

За первую половину декабря “Энергоатом” произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа Андрея Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.