В Испании за сутки от коронавируса умерло 637 человек. Это наименьшее количество с 24 марта

06.04.2020, 13:18, Новости дня

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании скончалось 637 человек, следует из данных, которое министерство здравоохранения страны опубликовало 6 апреля в Twitter.

Это самое низкое число погибших в стране за один день с 24 марта, уточнила испанская газета El País.

Общее количество летальных случаев от COVID-19 в Испании возросло до 13 055.

В целом коронавирус подтвердили у 135 032 жителей страны, из которых 40 437 уже выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находится 6931 пациент.

Наибольшее количество больных – в провинции Мадрид (38 723) и Каталонии (26 824).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 6 de abril:

* Confirmados 135.032

* En UCI 6.931

* Fallecidos 13.055

* Curados 40.437

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SDtms5NCjc

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 6, 2020

Новость дополняется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,27 млн, из них почти 264 тыс. выздоровели, 69 555 умерли.