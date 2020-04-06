 

“Не надо путать региональные полномочия с федеральными”: Мишустин запретил регионам закрывать границы

06.04.2020, 13:17, Новости дня

Интернет-магазин «Навигатор»: Товары для активного отдыхаНа заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов России и потребовал региональные власти не превышать свои полномочия. 

Несмотря на то, что Владимир Путин ранее предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом, они должны быть адекватными ситуации и мерам, которые вводят центральные власти.

По словам премьер-министра, были выявлены случаи препятствия проезду людей и транспорта на территории отдельных регионов страны: 

“Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась. Не надо путать региональные полномочия с федеральными”, – заявил Мишустин. 

Также он сообщил о недопустимости препятствия “необоснованными запретами” работе онлайн-магазинов, задержания их курьеров и машин с грузом на границах регионов. 

Первым регионом России, где закрыли границы на въезд и выезд и остановили движение автотранспорта, поездов и самолетов, 5 апреля стала Чечня. Тогда глава республики Рамзан Кадыров заявил, что ему “без разницы”, если ситуация касается безопасности народа, и попросил федеральные власти позволить решать такие вопросы на местах.

 



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