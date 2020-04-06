В Москве назвали условие ужесточения мер по самоизоляции

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06.04.2020, 13:16, Новости дня

Действующих в настоящее время мер по самоизоляции в Москве пока достаточно, однако меры могут быть ужесточены, если модель поведения москвичей изменится, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что эти меры и всеобщее одобрение, и настойчивые рекомендации жителям оставаться дома дают свой эффект. Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих», – сказала Ракова в интервью «России 24».

По ее словам, на сегодня без каких-либо жестких мер достигнуто социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения заболевания.

Ракова отметила, что в Москве зафиксировано снижение трафика в метро на 85%. Также на 75% упал пассажиропоток наземного транспорта, на 60% снизилось количество поездок на личном транспорте.

«Это просто сейчас невозможно не замечать. Мы видим единичных людей на улицах. Поэтому в принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры», – добавила заммэра. 

Она подчеркнула, что ужесточать меры нужно, когда граждане не могут сами себя ограничить.

«Если что-то будет идти по-другому и поведенческая модель изменится, значит будут основания для принятия более жестких мер, включая пропуска. Пока такой необходимости нет», – добавила Ракова.

По ее словам, власти города еженедельно принимают решение о введении очередных мер для ограничения распространения коронавируса. 

«Мы живем в недельных алгоритмах, которые принимаем, исходя из ряда обстоятельств, из эпидемиологической ситуации, из того, как развивается [ситуация], какую динамику мы видим, какие меры считаем эффективно применять в совокупности», – сказала она. 

Также Ракова призналась, что власти города ожидали большого количества заболевших коронавирусом, поэтому начали готовиться с февраля. 

«Ситуация уже в Европе резко напрягалась, мы понимали, что заболевшие в Москве, конечно, будут, их будет достаточно много, удар по Москве будет достаточно серьезный. Поэтому уже к середине февраля готовились к этому и ожидали эту ситуацию», – рассказала она. 

По словам заммэра столицы, в Москве разработан алгоритм, благодаря которому врачи определяют, где будут лечить больного с коронавирусом. 

«Мы разработали алгоритм, оставляем пациента на дому по решению скорой, которая приезжает и оценивает состояние больного. Если у него состояние удовлетворительное, а течение болезни легкое, то принимается решение, и он остается на дому», – отметила Ракова.

Она уточнила, что сотрудники районной поликлиники следят за состоянием каждого больного, находящегося на дому. Они посещают больного, берут у него необходимые анализы, контролируют динамику течения заболевания.

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, из них 591 в Москве.  Почти 85% новых заболевших в Москве младше 65 лет. Общее число инфицированных в РФ достигло 6 343 человека. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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