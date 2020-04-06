 

Момент гибели эпатажного блогера Павла Петеля попал на видео

06.04.2020, 13:10, Новости дня

Прославившийся образами гламурной женщины эпатажный украинский блогер Павел Петель насмерть разбился в аварии в Подмосковье. Момент ДТП сняла камера наблюдения.

Смертельная авария произошла днем 4 апреля в Подольске, на 38-м километре Симферопольского шоссе, когда Петель возвращался из миграционного центра после подачи документов на патент на работу.

 

На кадрах видно, как белый Mercedes-Benz, водитель которого взялся подбросить блогера до метро, вылетает с проезжей части и на скорости выше 160 километров в час врезается в припаркованную фуру. Удар оказался фатальным для трех человек, в том числе и Петеля, еще один попал в больницу.

Информация о страшном ДТП появилась в местных пабликах в тот же день, однако о том, что в нем погиб Петель, стало известно только сегодня от его друзей, поскольку родственников в РФ у эпатажного блогера, нередко переодевавшегося в женщину, не было.



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