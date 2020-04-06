Путин минимизировал очные контакты
06.04.2020, 13:10, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин свел к минимуму очные контакты из-за угрозы коронавируса COVID-19, но полностью их не отменил. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался", – сказал Песков, комментируя информацию о запланированной в Кремле встрече.
Как сообщалось ранее, 6 апреля Путин должен провести встречу с вице-премьером, полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также главу Минвостокразвития Александра Козлова. Они доложат российскому лидеру о развитии Дальнего Востока и Арктики.
При этом на прошлой неделе глава государства проводил все совещания по видеосвязи.
26 марта российский президент также в онлайн-режиме принял участие в саммите "Большой двадцатки".
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