Путин минимизировал очные контакты

06.04.2020, 13:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин свел к минимуму очные контакты из-за угрозы коронавируса COVID-19, но полностью их не отменил. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался", – сказал Песков, комментируя информацию о запланированной в Кремле встрече.

Как сообщалось ранее, 6 апреля Путин должен провести встречу с вице-премьером, полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также главу Минвостокразвития Александра Козлова. Они доложат российскому лидеру о развитии Дальнего Востока и Арктики.

При этом на прошлой неделе глава государства проводил все совещания по видеосвязи.

26 марта российский президент также в онлайн-режиме принял участие в саммите "Большой двадцатки".