Его сердечко ждет помощи: Илье нужна срочная операция

06.04.2020, 13:10, Новости дня

У 7-летнего Ильи из Чувашии врожденный порок сердца. Врачи готовы провести операцию, но ее стоимость вместе со специальным окклюдером для закрытия артериального протока составит 412 755 рублей. Собрать такие деньги самостоятельно семья не может.

Помочь Илье Мухину

Илюша стал долгожданным ребенком в семье. Во время беременности все УЗИ показывали, что у малыша все хорошо. Роды были тяжелыми, но мальчик родился здоровым. Проблем с сердцем врачи тогда не заподозрили. Врожденный порок сердца — открытый артериальный проток 3,6 мм — выявили только в 6 лет во время УЗИ.

"Вся семья была просто в шоке, земля ушла из-под ног, и наша жизнь перестала быть прежней. Илюша очень активный мальчик, любит подвижные игры, обожает кататься на велосипеде и самокате, увлекается шахматами, но из-за болезни врачи нам запретили все игры и спорт", — рассказывает мама Ильи.

Вернуться к обычной жизни ребенок сможет только после операции. Однако в Чувашии их не проводят. Ребенку дали направление в ДРКБ Казани. На консультации в феврале 2020 года врачи осмотрели Илью и сказали, что готовы прооперировать его, но бесплатных квот на лечение нет.

"Сумма операции неподъемна для нашей семьи — более 400 тысяч рублей! Мы очень просим помочь нашему сынишке, его сердечко стучит и ждет помощи. Без вашей поддержки нам не потянуть финансово эту операцию", — обращается мама Илюши ко всем неравнодушным людям.

Помочь Илье Мухину

Также помочь мальчику можно, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Пожертвование можно сделать и через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Мухина Ильи").