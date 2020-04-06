«Железного человека» Роберта Дауни-младшего звезды Голливуда поздравили с юбилеем

06.04.2020, 13:09, Разное

Свой день рождения 55-летний актер Роберт Дауни-младший, прославившийся по роли Железного Человека в серии фильмов Marvel, праздновал в субботу, 4 апреля. Знаменитый юбиляр получил множество пожеланий от коллег по цеху.

В основном Роберта Дауни-младшего поздравляли его коллеги по съемочной студии Marvel, которые ранее вместе снимались в тетралогии «Мстителей». Так, к поздравлениям присоединились Крис Эванс, Марк Руффало, Гивнет Пэлтроу, Тайка Вайтити и другие звезды Голливуда.

Юбиляр не стал отмалчиваться. Роберт Дауни-младший поблагодарил всех за приятные слова и тех, благодаря кому он смог улыбнуться в день рождения.

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