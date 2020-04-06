 

В Кремле назвали новую дату телеконференции ОПЕК+

06.04.2020, 13:02, Новости дня

Дату телеконференции в формате ОПЕК+ изменили по техническим причинам, подготовка к ней в настоящее время продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что дату перенесли с 6 на 9 апреля, передает ТАСС.

Песков сообщил, что РФ готова и заинтересована работать с другими странами для стабилизации рынка энергоносителей.

Представитель Кремля уточнил, что у президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне нынешней ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно.

Также у президента нет планов по разговору с представителями отечественной нефтяной отрасли до телеконференции ОПЕК+. С ними на постоянной связи находится Минэнерго, отметил Песков.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи, может пройти в пятницу, 10 апреля. Агентство сообщало также, что РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти.

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+. В ходе утренних торгов нефть марки Brent опускалась на 1,61% – до 33,56 доллара за баррель, WTI дешевела на 3,18% – до 27,43 доллара за баррель.



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