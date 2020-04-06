Российские военные начали дезинфекцию сербского Валева

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06.04.2020, 13:02, Новости дня

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции сербского города Валево, где отмечается сложная эпидемиологическая ситуация, сообщили в администрации города.

«Российские специалисты начали дезинфекцию Общей больницы Валева, затем планируется дезинфекция других медицинских объектов и городских улиц», – передает ТАСС слова представителя администрации.

В понедельник российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Белграде.

Напомним, для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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