Опубликованы характеристики смартфона Vivo Y50

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06.04.2020, 13:01, Новости дня

Известный инсайдер опубликовал рендеры нового недорогого смартфона Vivo Y50.

К настоящему времени известно, что новый аппарат получит высокое разрешение 1080 на 2400 пикселей. За производительность смартфона Vivo Y50 отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Инженеры установили в устройстве 128 гигабайт флжш-памяти. Основная камера предложена квадратным модулем с главным датчиком 13 мегапикселей.

Емкость батареи смартфона достигает 5000 мАч, тогда как для большего удобства здесь также применили быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Покупатели смогут приобрести смартфон Vivo Y50 с несколькими вариантами исполнения корпуса в разных оттенках. На тыльной стороне применен сканер отпечатков пальцев.



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