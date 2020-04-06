 

Motorola анонсировала новый смартфон Moto G8 Power Lite

06.04.2020, 13:00, Новости дня

Известная компания Motorola официально представила новый недорогой смартфон под названием Moto G8 Power Lite.

Данный аппарат обладает увеличенным 6,5-дюймовым экраном с высоким разрешением. В верхней части дисплея сохранили компактный вырез, предусматривающий фронтальную камеру на 8 мегапикселей. Кроме того, девайс обеспечен высоким быстродействием благодаря процессору MediaTek Helio P35 с 4 гигабайтами оперативной памяти.

Размер встроенной памяти смартфона достигает 64 гигабайт с поддержкой дополнительных карт. В числе достоинств Moto G8 Power Lite также указан усиленный аккумулятор на 5000 мАч, обеспеченный быстрой зарядкой на 10 Вт. Основная камера получила главный датчик 16 мегапикселей. Стоимость новинки равна 180 долларов.



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