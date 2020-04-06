Мнение: Недопустимые действия

06.04.2020, 12:59, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.

Вот даже не смешно. Если высшая власть с криком "Спасайся кто может" бежит прятаться, петляя и запутывая следы так, что никто не может сказать, где именно сегодня находится президент – в Москве, на Валдае, в Сочи или в каком-то лесном бункере, а местные и региональные власти вынуждены кто в лес, кто по дрова решать на региональном уровне проблему федерального, то нелепо удивляться, что их действия объективно ведут к обособлению, регионализации, а в перспективе – к сепаратизму.

Я уже писал – если президент трус и ничтожество, бегущий от опасности, если не вводятся в действие давным-дано разработанные инструкции и протоколы реагирования, если начинается управленческий хаос – то отстраните этого президента волевым решением, признайте его больным, недееспособным, назначьте другого, временного – и решайте федеральную проблему на федеральном уровне. В жизни так бывает – командир красиво и молодцевато смотрелся на парадах, а в реальной обстановке словил медвежью болезнь и бросил всё на произвол судьбы. Так в чем проблема – под замок его, потом разберемся – награждать его или расстреливать. Сейчас нужно решать проблему. Жизнь не замерла, она продолжается.

Но пока все идет к тому, что подчиненные тоже не сильно лучше. Премьер-министр вместо того, чтобы брать управление на себя, жалобно упрашивает не закрывать административные границы. Я вообще не понимаю, что значит – "раскритиковал решения "некоторых" губернаторов". Это как – он расплакался, упал под стол и засучил ножками или что-то еще?В чем именно выразилась критика некоторых губернаторов? Ты премьер или эксперт в студии Первого канала?

Если ситуация – чрезвычайная, то не нужно изобретать ничего, нужно вводить в действие имеющийся в стране набор законов и нормативных документов по реагированию на чрезвычайную обстановку. И контролировать их исполнение.

Распад и развал начинаются быстро, развиваются стремительно, а вот ликвидируются мучительно и медленно. Каждый день, упущенный на такие вот критические замечания, впоследствии оборачиваются неделями выползания из кризиса. А в какой-то момент система проходит точку невозврата, и никакие самые решительные меры уже ничего изменить не могут.