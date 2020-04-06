Азиатские фондовые рынки начали неделю ростом

06.04.2020, 12:56, Новости дня

Азиатские рынки в понедельник пошли в рост на фоне укрепления надежд на то, что пандемия коронавируса, похоже, идет на спад.

Основной японский индекс Nikkei вырос более чем на 2,5 процента по сравнению с предыдущими торгами, в то время как австралийский S&P/ASX вырос на 3,7 процента. Индекс KOSPI в Сеуле вырос на 2,6 процента, а гонконгский Hang Seng прибавил больше одного процента. Шанхайская биржа была закрыта в связи с государственным праздником.

Инвесторов, возможно, воодушевило снижение количества летальных исходов от COVID-19 в Нью-Йорке, Испании и Италии, как свидетельство того, что распоряжения оставаться дома во избежание распространения болезни действуют. Хорошие новости, несомненно, принесут облегчение после недавних потерь на Уолл-стрит, после того как в минувшую пятницу федеральные власти США объявили, что в марте работодатели уволили более 700 тысяч человек – что стало самым худшим показателем более чем за десять лет.

Однако нефтяные рынки в понедельник торговались ниже на фоне продолжения ценовой войны, которую ведут Саудовская Аравия и Россия, усугубляемой падением спроса из-за пандемии. Цены на американскую нефть снизились на 7 процентов, составив чуть больше 26 долларов за баррель, а нефть марки Brent, которая является глобальным ориентиром, потеряла 6 процентов и вышла на уровень 32 доллара за баррель.