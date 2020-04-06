 

Мнение: Краткий либеральный словарь 21 века!

06.04.2020, 12:55, Разное

Навальный – не жулик и вор, а борец с коррупцией!
США – не воруют маски у союзников и других, а ПЕРЕХВАТЫВАЮТ!Борис Джонсон не облажался, а стал жертвой вируса!
В Штатах не обвал экономики и провал глобальной модели – а трудности!В России, у которой есть газ, вода, нефть, еда, оружие – все плохо!Не перепутайте!
p.s. Украина!… Нахрен никому не нужна! Вот теперь – вообще совсем!

Источник: Вместе победим!



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