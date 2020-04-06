Мнение: Пророк?

06.04.2020, 12:54, Разное

Три года назад никто даже не догадывался, что в 2020 году мир охватит пандемия коронавируса …

А он еще три года назад говорил о том, что к концу XXI века население планеты должно снизиться с до 1,5 миллиардов человек. Очевидно, что он имел в виду не коронавирус… Но тем не менее, сегодня в апреле 2020 года, произнесенные три года назад слова, звучат пророчеством….

Смотрим и слушаем с 2:10…

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