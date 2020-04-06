Мнение: Пророк?
06.04.2020, 12:54, Разное
Три года назад никто даже не догадывался, что в 2020 году мир охватит пандемия коронавируса …
А он еще три года назад говорил о том, что к концу XXI века население планеты должно снизиться с до 1,5 миллиардов человек. Очевидно, что он имел в виду не коронавирус… Но тем не менее, сегодня в апреле 2020 года, произнесенные три года назад слова, звучат пророчеством….
Смотрим и слушаем с 2:10…
Картинка отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет