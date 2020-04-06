Кремль присоединился к критике Мишустина в адрес губернаторов

06.04.2020, 12:53, Новости дня

Кремль согласен с заявлением премьер-министра Михаила Мишустина, раскритиковавшего глав ряда российских регионов, которые приняли чрезмерные меры по противодействию распространению коронавируса. В первую очередь это касается воспрепятствованию грузовым перевозкам.

«Какие-то меры (в регионах) чрезмерные, как закрытие границ в некоторых регионах», – передает ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Здесь федеральный центр уже внес определенные коррективы», – отметил представитель Кремля. По его словам, «особенно было обращено внимание регионов на недопустимость разрыва транспортных цепочек, недопустимость воспрепятствования грузовым перевозкам». На его взгляд, «это вопрос тонкой настройки».

Песков констатировал, что «регионы наделены полномочиями по определению степени изоляции, которая им необходима в первую очередь для защиты людей от коронавируса, для того, чтобы воспрепятствовать скачкообразному распространению коронавируса и, с другой стороны, по возможности минимизировать последствия для экономики региона».

«Поэтому главы регионов в данном случае на свое усмотрение и руководствуясь своим собственным анализом, принимают эти меры в координации все-таки с федеральными властями», – подчеркнул Песков.

Он также указал, что в условиях распространения коронавируса крайне важны дисциплина и ответственное отношение к себе и к своему здоровью.

Говоря об эмоциональном фоне в регионах в связи с распространением COVID-19, пресс-секретарь президента призвал не сгущать краски. «Какой-то чрезмерный эмоциональный фон в отдельных случаях может присутствовать, к сожалению, но наверное вряд ли мы можем одной краской красить все регионы и всю страну», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в понедельник Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.

Мишустин также сообщил, что президент Владимир Путин планирует провести селекторное совещание с губернаторами в ближайшие дни по ситуации с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории и отмечала, что COVID-19 устроил главам регионов экзамен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.