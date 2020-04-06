Смертельно раненного мужчину привезли в больницу в Москве

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06.04.2020, 12:53, Новости дня

Следователи в Москве расследуют убийство мужчины, которого с огнестрельным ранением привез на подстанцию скорой помощи из области его знакомый, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни. При этом автомобиль скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался.

Следствие установило, что 5 апреля на подстанцию неотложной помощи по 1-му Капотненскому проезду из Дзержинского привезли мужчину 1987 года рождения со сквозным огнестрельным ранением груди, в результате которого он скончался.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Как уточнила она, погибшего привез знакомый, сейчас его допрашивают в качестве свидетеля.



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