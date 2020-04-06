 

Смартфон iPhone 12 Pro получит лидар и новую конструкцию основной камеры

06.04.2020, 12:53, Разное

Американский технологический гигант Apple осенью текущего года может представить новый смартфон iPhone 12 Pro. По данным сетевых источников, гаджет получит лидар и новую конструкцию основной камеры.
Согласно информации инсайдеров, изображение тыльной стороны корпуса готовящегося к дебюту iPhone 12 Pro было обнаружено в коде оболочки iOS 14. Таким образом удалось узнать, что гаджет получит отличающуюся от предшественников конструкцию расположенной на тыльной стороне корпуса основной камеры. В её массив войдут теле-, ультра- и широкоугольный объективы. Кроме того, в iPhone 12 Pro предусмотрен лидар для определения времени прохождения света, отражающегося от расположенных на расстоянии до 5 метров объектов.

Линейка iPhone 12 может быть представлена компанией Apple в начале осени текущего года. Однако ряд экспертов считает, что премьеру могут перенести вследствие неоднозначной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса в мире.

Ранее стало известно, что в середине апреля этого года американский гигант готовится презентовать бюджетный iPhone SE 2020. Через пару недель после этого гаджет с ценником около 400 долларов станет доступным поклонникам «яблочного» бренда.



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