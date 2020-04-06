Старшеклассники создадут образовательные ролики для начальной школы

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06.04.2020, 12:48, Новости дня

Ученики старших классов создадут серию образовательных видеороликов по предметам для начальной школы в рамках Всероссийского конкурса «Учимся дома».

Инициаторами конкурса выступили «Российское движение школьников» и платформа онлайн-образования «Знайка.ру», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

«Режим карантина внес свои коррективы в образовательный процесс: часть занятий пропала вовсе, а часть пройдет в формате дистанционного обучения. В такой ситуации могут появиться пробелы в знаниях и проблемы в усвоении некоторых тем школьной программы. Особенно непросто самостоятельно открывать для себя новые науки ученикам младших классов. Поэтому помочь им попробуют старшеклассники», – отмечается в сообщении.

В конкурсе могут участвовать ученики 7-10 классов, «они могут поделиться своими знаниями в доступной форме и простыми словами с малышами».

Школьники снимут небольшие видеоролики от 5 до 15 минут по русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру, музыке и технологии. 

«Условия только два: ролик должен быть образовательным и доступным для маленьких учеников. В остальном же новоиспеченные преподаватели абсолютно свободны. Объяснение у доски или видеоэффекты, презентации или формат мультфильма, иллюстрации или элементы игры и анимации – полная свобода творчества в выборе формата онлайн-занятия», – говорится в сообщении. 

Члены жюри определят победителей и призеров по каждому из предметов. Лучшие уроки появятся на образовательном портале Знайка.ру.. Победители станут участниками профильной смены Российского движения школьников во Всероссийском детском центре.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф и заполнить анкету участника в личном кабинете, снять видеоролик и отправить его вместе с анкетой на электронную почту [email protected] Конкурсные работы принимаются до 25 апреля.



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