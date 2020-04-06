Пескова спросили о включении сигарет в список необходимых товаров

06.04.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал штабу правительства вопрос о возможном внесении сигарет в список товаров первой необходимости в связи с длительными нерабочими днями.

Пескова спросили, могут ли в связи с нерабочими днями в России, введенными из-за коронавируса, сигареты быть добавлены в федеральный перечень жизненно необходимых товаров.

«Это, скорее, в координационную комиссию, скорее, в штаб правительства вопрос», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

30 марта российский кабмин утвердил новую редакцию распоряжения с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости.

Сам перечень доступен по ссылке.

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