 

Известный блогер Павел Петель разбился в ДТП в Московской области

06.04.2020, 10:40, Разное

Эпатажный российский блогер Павел Петель погиб в аварии недалеко от Подольска. ЧП случилось 6 апреля на Симферопольском шоссе, сообщает Life.

Mercedes, в котором ехал Петель, врезался в стоявший у заправочной станции грузовик. В легковушке находились четыре человека, выжить удалось одному из них: водитель и два пассажира скончались на месте. СМИ сообщают, что иномарка двигалась со скоростью порядка 200 километров в час.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / В Австралии три жительницы подрались в магазине за туалетную бумагу из-за коронавируса

03.03 / Скандалы: Белорусские средства радиоэлектронной борьбы похожи на игрушечные

27.03 / Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на похороны бабушки из-за соблюдения карантина

06.02 / Эксперты назвали лучше смартфоны 2020 года стоимостью до 20 тыс. рублей

03.04 / «Люди с ограниченными возможностями»: Светлаков призвал жителей Урала соблюдать карантин

30.03 / Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

07.03 / В результате взрыва в жилом доме в Страсбурге погиб один человек

13.03 / В Петербурге во вскрытой квартире обнаружили труп

11.03 / Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта в первый раз появились на публике после операций

11.03 / Мнение: Коронапокалипсис, угроза глобализации и возможная отмена Олимпиады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска