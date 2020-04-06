Синоптик предупредил россиян о новых морозах

06.04.2020, 12:40, Разное

По всей видимости, природа вновь не может определиться с временем года. После небольшого потепления в ряде регионов России снова наступят заморозки, сообщает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Волгоградской, Ростовской и Астраханской области дневная температура может опуститься до 4 градусов мороза. Морозы также могут ударить в Ставропольском и Краснодарском краях и в Поволжье.