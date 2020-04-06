Синоптик предупредил россиян о новых морозах
06.04.2020, 12:40, Разное
По всей видимости, природа вновь не может определиться с временем года. После небольшого потепления в ряде регионов России снова наступят заморозки, сообщает RT.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Волгоградской, Ростовской и Астраханской области дневная температура может опуститься до 4 градусов мороза. Морозы также могут ударить в Ставропольском и Краснодарском краях и в Поволжье.
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