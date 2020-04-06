 

Мнение: Нападение у Горджи

06.04.2020, 12:35, Разное

Кадры нападения боевиков ИГИЛ из вилаята Западная Африка на нигерийскую армию в районе Горджи, в результате которого было убито до 100 нигерийских солдат и уничтожено/захвачено несколько десятков единиц техники.
Выложенное пропагандистами ИГИЛ видео в основном собрано из кадров боев у Горджи, Борно и Йобе, но туда для убедительности намешали кадры других налетов на позиции нигерийских военных.

Видео
https://twitter.com/TheNewNormal19/status/1246887000856096768 (осторожно, 18+)
https://twitter.com/TheNewNormal19/status/1246890372963266560

В ходе ответных действий нигерийская армия смогла уничтожить до 15 боевиков (включая полевого командира "Боко Харам). Также против ИГИЛ были брошены войска Чада, которые добились некоторых успехов https://twitter.com/ottotgs/status/1246852072877719554, уничтожив до 20 боевиков и пару тачанок.
За последние пару лет вилаят Западная Африка изрядно вырос и расширил свои возможности (на сегодня это один из крупнейших вилаятов ИГИЛ, который по возможностям уже превосходит остатки ИГИЛ в Сирии и Ливии), открыто нападая даже на крупные контингенты африканских войск в районе озера Чад. Текущие тенденции таковы, что местные государства с проблемой роста вилаята ИГИЛ откровенно не справляются, а там по-хорошему требуется масштабная КТО с привлечением вооруженных сил нескольких государств. Что бывает в тех случаях, когда черной заразе дают пустить корни, хорошо видно по Сирии и Ираку (где Халифат удалось уничтожить с большим трудом), да и пример вилаятов Синай (с которым не может справиться египетская армия) и Хорасан (с которым ничего не смогла поделать афганская армия), также перед глазами. Истории вроде тех, которые происходят у озера Чад, лишний раз напоминают, что Халифат как квази-государственная структура боевиков был уничтожен, но ИГИЛ как террористическая группировка никуда не делся и продолжает свою активность в разных регионах мира, пытаясь зайти на второй круг там, где слабость государства позволит террористам вырваться за пределы пре-территориального контроля и начать воспроизводить квази-государственные структуры нового издания Халифата.

Источник: Colonel Cassad



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