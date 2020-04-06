Эксперты: Тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса

06.04.2020, 12:30, Новости дня

«Концепция Джонсона о «популяционном иммунитете», как оказалось, не работает. В том числе и в отношении него самого», – сообщила газете ВЗГЛЯД британист Елена Ананьева, рассуждая о политических перспективах премьер-министра Бориса Джонсона на фоне его госпитализации из-за коронавируса.

«Джонсон не отнесся к опасности распространения коронавируса со всей серьезностью. Как и в Швеции, правительство Великобритании изначально отвергало идею самоизоляции граждан. По мнению властей, население должно было само выработать иммунитет. А кто погибнет – тот погибнет. Так сообщил Джонсон в начале эпидемии», – рассказала сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Ананьева напомнила, что Джонсон называл эту концепцию «HERD» (стадо). «На русский это можно перевести как «популяционный иммунитет». Население, конечно, было недовольно тем, что правительство ввело меры против коронавируса так поздно. И только после угрозы от Макрона закрыть границы, Джонсон начал активные действия по борьбе с коронавирусом внутри страны. Этим и объясняется довольно большое количество инфицированных», – отметила эксперт.

«Концепция Джонсона, как оказалось, не работает. В том числе и в отношении него самого», – подчеркнула Ананьева, добавив, что прогнозировать политическое будущее британского премьера теперь крайне затруднительной.

В свою очередь доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заметила, что британское общество сегодня находится в состоянии раскола.

«Поклонники и противники нынешнего премьер-министра разделились поровну: 50% населения ему сочувствует, и примерно столько же людей не питает к нему теплых чувств», – сказала Еремина газете ВЗГЛЯД.

«С человеческой точки зрения все понимают, что Джонсон попал в критическую для его здоровья ситуацию. Однако никто не сомневается, что его поставят на ноги, и он сумеет победить болезнь», – продолжила доцент СПбГУ.

«Но очень скоро многие британцы не без сарказма начнут припоминать Джонсону его фразу о том, что для победы над эпидемией всей нации нужно переболеть коронавирусом. Такая реакция очень характерна для британского общества, и едкие комментарии в адрес Джонсона непременно последуют. Это, наверняка, отразится на его карьере», – спрогнозировала Еремина.

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, сообщили о подключении Джонсона к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти Британии предсказали пик распространения коронавируса в стране.

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