Ученый: Земле грозит катастрофа, превосходящая последнее массовое вымирание

06.04.2020, 12:30, Разное

По мнению австралийского исследователя Эндрю Гликсона, нынешнее количество выбросов углекислого газа в атмосферу Земли является высоким, что приведет в будущем к «очень серьезной ситуации» планетарного масштаба. Проще говоря, эксперт предсказал человечеству катастрофу с большими масштабами, превышающими последствия последнего массового вымирания.

Специалист напомнил: случаи увеличения объемов углекислого газа в атмосфере уже были, что привело к вымиранию некоторых живых существ. Впрочем, тогда это было вызвано природными явлениями (например, извержением супервулканов), а нынешняя ситуация – особенная, так как вызвана непосредственно человеческой деятельностью. По результатам собственного исследования Гликсон выяснил, что нынешние темпы выбросов CO2 выше, чем 65 миллионов лет назад – именно тогда вымерли все динозавры.

Цифры также выше, чем во время палеоцен-эоценового термического максимума. Впрочем, пока концентрация углекислого газа в атмосфере не находится на критической отметке, и это позволяет многим живым существам привыкать к подобным изменениям. Не исключено, что процесс вымирания в глобальных его масштабах уже начался, отметил Гликсон.