 

Автор первой в РФ книги о коронавирусе назвала срок появления вакцины

06.04.2020, 12:30, Новости дня

Профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова, написавшая книгу «Коронавирус. Инструкция по выживанию», сказала, когда, по ее мнению, появится вакцина от заболевания.

В комментарии «Ридусу» она заявила, что вакцина будет к следующему году. Однако пока, по ее словам, непонятно, будет ли это «вакцина на всю жизнь». «Потому что в принципе можно сделать вакцину сильнее, чем сама инфекция, но удастся ли это сделать, мы не знаем. В хорошем случае одной такой вакцины будет хватать на всю жизнь, а в стандартном случае вакцина будет требовать ревакцинации, мы будем в такой же ситуации, как по гриппу. Потому что каждый год-два нужно будет делать прививку от коронавируса», – объяснила она.

Профессор рассказала, что вакцина делается сразу в нескольких странах и это очень хорошо, поскольку в каждой стране испытывается своя комбинация и впоследствии можно будет выбрать лучшее, сравнить.

По ее словам, безопасность китайской, американской и британской вакцин уже испытывается на людях. «Испытания на добровольцах второй фазы – понять, защищает ли вакцина – это более длительная вещь. Естественно, она месяцы может занять. Потому что у нас должно возникнуть какое-то количество натуральных инфекций в группе с контрольными. А затем пойдет процесс масштабирования», – добавила Баранова.

Как отметила специалист, когда вакцина станет доступной для людей, это не значит, что она будет доступна «для всего земного шара в одну и ту же минуту». Сначала в каждой стране будут вакцинированы наиболее подверженные заболеванию группы. В первую очередь, это медработники.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В Новых Санжарах стало плохо одной из эвакуированных, у нее обострение гастроэнтерологической болезни – Минздрав

12.02 / Матвиенко предложила сделать Байкал федеральной территорией

04.02 / Экспериментальная вакцина против ВИЧ оказалась неэффективной

23.03 / Глава минздрава Украины назвал сограждан старше 65 лет «трупами»

17.03 / Онищенко объяснил мотивацию людей скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

21.02 / После беспорядков в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств – МВД

24.03 / Вмешается ли президент Трамп в ценовую войну на нефтяном рынке? 

03.02 / В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

19.02 / Euronews – глава Еврокомиссии пообщалась с роботами

25.02 / Скончался старейший на Земле мужчина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска