Защитная маска и дистанция: Подтвержден путь передачи коронавируса при разговоре

06.04.2020, 12:30, Разное

Ученые подтвердили возможность передачи коронавируса при разговоре даже при отсутствии кашля и чихания. Ношение защитной маски и соблюдение дистанции в условиях пандемии являются крайней необходимостью.

Опасность усугубляется в связи с возможностью контакта с вирусоносителями, у которых SARS-CoV-2 не вызывает никаких симптомов. Эксперименты семилетней давности во время эпидемии SARS доказали вероятность распространения вируса с помощью аэрозольных частиц. Исследование ученых University of California и Icahn School of Medicine at Mount Sinai установило, что процесс передачи коронавируса возможен при близком контакте и отсутствии защиты во время обычного разговора или просто дыхания.

Особенно много аэрозольных частиц появляется в окружающем собеседников воздухе при громком разговоре. Природа возникновения «суперраспространителей» до сих пор остается загадкой, хотя известно, что у некоторых людей выдыхаемой ими аэрозольной смеси значительно больше, чем у других. Достаточно 10 минут находиться рядом с бессимптомным носителем, чтобы вдохнуть воздух, зараженный 6 тысячами частиц.

При этом многие вопросы пока остаются без ответа. Речь идет о минимальной дозе для заражения, влиянии воздушных потоков, времени жизнеспособности вирусов, хотя по отдельным предположениям, существовать они могут не дольше 3 часов. Наличие различных факторов, снижающих риск заражения, не должен обнадеживать, поэтому из предосторожности следует соблюдать дистанцию между говорящими, информирует научный сайт Taylor and Francis Group.