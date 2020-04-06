 

Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

06.04.2020, 12:22, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Добавляется, что Путин и Пашинян в разговоре также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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