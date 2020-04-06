Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на импортную нефть

06.04.2020, 12:16, Новости дня

«Нас ждет негативный сценарий, при котором нефть физически некуда девать», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал угрозы главы США Дональда Трампа ввести пошлины на импортную нефть.

«Трамп использует такие высказывания для давления на оппонентов. Он предлагает всем договориться между собой о сокращении объемов производства, чтобы цены подросли. Это нужно для проектов сланцевой нефти США», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что при ценах 20-25 долларов за баррель ни один сланцевый проект не рентабелен, поэтому они постепенно будут закрываться. «В нефтегазовой отрасли США работает более 10 млн человек. И перед выборами глава государства точно не хочет взрывного роста числа безработных нефтяников. Потому Трамп пытается спасти нефтяную отрасль. А чтоб цены поднялись – надо убрать профицит предложения», – добавил Юшков.

«Один из вариантов – ввести заградительные пошлины и тем самым изолировать американский рынок от иностранной нефти. Тогда сланцевики будут работать только на внутренний рынок. Сырья будет не хватает, это повлечет за собой рост цен и сланцевые проекты станут рентабельными», – отметил эксперт.

По его словам, такой вариант можно считать безболезненным для США – им не придется сокращать собственную добычу нефти и вступать в ОПЕК+.

Для РФ же закрытие американского рынка грозит тем, что Москве придется искать новые рынки сбыта. «Если американский рынок закроется, то все остальные хранилища просто переполнятся. Это приведет к тому, что игроки нефтяного рынка будут вынуждены сокращать объемы производства. Тогда цена упадет еще ниже, ближе к нулю. Но это самый негативный сценарий», – заключил Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. По мнению главы Белого дома, такие меры могли бы спасти оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую индустрию.

«Я применю пошлины [на импортируемую нефть], если придется. Не думаю, что мне придется, так как РФ не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», – сказал Трамп.

«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», – сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги РФ и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом. При этом президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из РФ и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое РФ сделала США по нефти.