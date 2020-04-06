 

В РФ временно отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

06.04.2020, 12:16, Новости дня

Правительство введет временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», – цитирует ТАСС Мишустина.

Глава правительства подчеркнул, что коммунальные услуги за долги отключать не будут. Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. 

«Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», – отметил Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице введен временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи. «Единая Россия» предложила особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии.

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