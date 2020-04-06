Горячие пески пустыни: Ким Кардашьян представила новую коллекцию белья

06.04.2020, 12:15, Разное

Недавно Ким Кардашьян сетовала на то, что проводить карантин в четырех стенах, да еще и с четырьмя детьми, не так-то просто. Но даже в таких условиях бизнесвумен находит в себе силы продвигать личные коммерческие проекты. Так, например, Кардашьян обнародовала рекламную кампанию новой коллекции своего бренда Skims. Линия получила название Small Essentials и вошли в нее, как и следовало ожидать, модели с эффектом второй кожи – бесшовные трусы, как с высокой посадкой, так и стринги, а также кроп-топы.

Вернитесь к базе с помощью Skims Small Essentials – коллекции с эффектом второй кожи. Приобрести новые модели, которые выполнены в пяти цветах и в размерах от XXS до 4X, можно 8 апреля – с 9 утра до 12 ночи,

– говорится в Instagram-аккаунте Skims, где также отмечается, что за понравившимся бельем лучше встать в online-очередь, так как спрос на него, как часто бывает со всеми творениями Кардашьян, превышает предложение.

Ким Кардашьян в рекламе Skims В феврале этого года бренд Skims вышел на новый уровень – появился в Nordstrom, причем, на открытии в универмаге в Нью-Йорке появилась сама Ким. Новостью о том, что она лично посетит бутик, реалити-звезда поделилась в соцсетях за несколько часов до самого визита. Но преданные поклонники Ким начали собираться у входа в универмаг задолго до этого – с 2:30 утра. Первые 50 покупателей Skims оказались самыми везучими – они смогли сделать фото с Кардашьян, а некоторые и получить свою покупку на кассе у нее из рук.

Представить свой бренд в Nordstrom – это мечта. Я так взволнована, что все его гости смогут почувствовать, попробовать и испытать, что такое Skims. И именно благодаря вам, ребята, наш бренд – это то, чем он является сегодня,

– сказала Кардашьян. Напомним, что в 2019 году она запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL.

Ким Кардашьян в рекламе Skims