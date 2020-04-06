 

Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке

06.04.2020, 12:09, Разное

Отечественного эстрадного исполнителя, композитора и музыканта Игоря Николаева сегодня, 6 апреля, выписывают из больницы в Коммунарке. В медучреждение артист попал с подозрением на коронавирус COVID-19, но сделанные тесты диагноз не подтвердили.
В конце марта текущего года Игоря Николаева госпитализировали в столичную больницу в Коммунарке с пневмонией. Врачи подозревали у музыканта инфицирование коронавирусом, сделали тесты и их результаты оказались отрицательными. Выписки из данных документов Николаев публиковал на своей странице в Instagram, написав слова благодарности семье, друзьям, коллегам и поклонникам, проявлявшим искреннее беспокойство.

Тем не менее Игорю Николаеву ещё около недели пришлось провести в стенах медучреждения под наблюдением медиков. Коронавирус не был выявлен, а вот от долевой пневмонии музыканту пришлось лечиться. Терапия дала положительный результат и теперь Николаева выписывают.



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