Скандалы: Как олигархи помогают бороться с коронавирусом

06.04.2020, 12:06, Разное

«Уралхим» Дмитрия Мазепина выделил администрации города Березники в Пермском крае машину с громкоговорителем

Из 12 фигурантов российского списка Forbes, которые точно это делают, четверо помогают регионам присутствия своих компаний. Трое оплачивают экспресс-тесты компании, связанной с семьей Ротенбергов. Еще двое могли бы войти в этот список, но решили помочь иностранным медикам. «Ко» подсчитала приблизительную сумму пожертвований, о которых удалось что-либо узнать на сегодня. Мы учитывали только расходы, понесенные компаниями или их владельцами за пределами предприятий.

Общая сумма пожертвований составляет на данный момент около 3,5 млрд руб. Это 0,01 % от совокупной стоимости активов богатейших людей России, которая оценивалась в прошлом году в 421 млрд $, а в марте этого года уменьшилась на 60 млрд $ и составила примерно 28,5 трлн руб. по текущему курсу.

Некоторые компании, принадлежащие миллиардерам-жертвователям, зарабатывают на эпидемии. Например, семья братьев Ротенбергов связана с компанией «Эвотек-Мирай Геномикс», чьи тесты на коронавирус, сертифицированные в РФ, оплачивает не только государство, но и «Яндекс», Mail.ru, Российский союз промышленников и предпринимателей и Российский фонд прямых инвестиций (далее — РФПИ).

Владимир Потанин — 1 млрд руб.

23 марта его фонд объявил о намерении выделить эту сумму на конкурсной основе НКО, помогающим социально незащищенным слоям населения. По словам Потанина, в условиях эпидемии этим организациям стало трудно собирать средства с помощью фандрайзинга. Бизнесмен стал первым топом российского списка Forbes, о крупном пожертвовании которого на борьбу с коронавирусом в РФ стало известно.

Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичёв — 1 млрд руб.

24 марта «Альфа-Групп» выделила 1 млрд руб. Оперативному штабу по мониторингу ситуации с эпидемией при Минпромторге РФ. Это годовая прибыль входящей в состав группы компании «А1». Средства правительство направит на поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи, сообщил ТАСС президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман.

Олег Дерипаска — 750 млн руб.

Совладельцу UC Rusal и En+ Олегу Дерипаске помощь медикам обойдется примерно в 750 млн руб. Сумма, которую он намерен потратить на строительство в Иркутске трех больниц, всего на 160 коек, и закупку трех реанимобилей, не озвучивается. «Ко» рассчитала ее по приблизительной стоимости койко-места в быстровозводимой модульной инфекционной больнице (3,2 млн руб.), стоимости импортного реанимобиля (6,3 млн руб.) и приблизительной стоимости экспресс-тестов.

Виктор Вексельберг — 184,8 млн руб.

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, как уже сообщала «Ко», потратит 1,2 млн $ на реагенты для тестов на коронавирус компании «Эвотек-Мирай Геномикс», связанной с семьей братьев Ротенбергов. Помощь доставлена в Саратовскую область, где оперативно будет развернуто тестирование. Следующие партии в ближайшее время будут направлены в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми, сообщили в «Ренове». Кейтеринговые службы аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону) тратят 3 млн руб. в день на трехразовое бесплатное питание граждан старше 65 лет.

Аркадий и Борис Ротенберги — 50 млн руб.

27 марта близкие к Владимиру Путину олигархи пожертвовали 50 млн руб. Боткинской больнице в Петербурге. Старый корпус этой больницы находится в полуразрушенном состоянии, но при этом принимает больных.

Сулейман Керимов — 21 млн руб.

Владелец крупнейшего российского золотодобытчика, компании «Полюс», Сулейман Керимов вкладывается в медицину Красноярска. Forbes сообщает, что вместе с РФПИ Керимов отправил в Красноярск с производственной площадки в Сколково около 1 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Тесты произведены всё той же компанией «Эвотек-Мирай Геномикс», связанной с семьей братьев Ротенбергов, стоимость одного такого теста медики оценивают примерно в 1,9 тыс. руб. К 19 апреля компания Керимова рассчитывает поставить еще 10 тыс. аналогичных тестов (примерно 19 млн руб.), после чего начнется профилактическое обследование работников всех красноярских подразделений «Полюса». Хватит ли остальным горожанам, не уточняется.

Андрей Мельниченко — более 8,3 млн руб.*

Владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко все-таки помогает спасать россиян от коронавируса. Представитель Мельниченко Алекс Андреев говорит, что компании бизнесмена давно оказывают помощь медучреждениям в регионах присутствия. Например, принадлежащая олигарху СУЭК купила и передала в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи два современных передвижных цифровых рентгеновских аппарата общей стоимостью почти 100 тыс. евро (8,3 млн руб.). В Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу Кемеровской области переданы маски, дезинфицирующие средства, флаконы с физраствором, одноразовые комбинезоны. Другое медицинское оборудование и партия масок направлены в инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы № 1. Сейчас, по сообщению Андреева, СУЭК ищет аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование для медицинских учреждений Красноярского края.

*В какую сумму обошлась СУЭК помощь двум больницам, выяснить не удалось.

Андрей Гурьев — 2,2 млн руб.

Совладелец «ФосАгро» Андрей Гурьев на личном самолете привез 100 экспресс-тестов (190 тыс. руб.) в Апатиты в Мурманской области, сообщил Forbes. Кроме того, компания оснастила больницы кислородными концентраторами (11 поставлены, заключены контракты на поставку еще 20). Учитывая среднюю цену концентратора на рынке, они обойдутся примерно в 2 млн руб. Принадлежащие компании гостиницы в Кировске Мурманской области компания готова передать для обсервации граждан с подозрением на коронавирус.

Дмитрий Мазепин — 228 тыс. руб.

«Уралхим» Мазепина ведет переговоры об использовании для дезинфекции производимого компанией в интересах Минобороны пероксосольвата фторида калия. Кроме того, компания ведет переговоры о предоставлении помощи регионам ее присутствия. Фактически на сегодня компания выделила администрации города Березники в Пермском крае машину с громкоговорителем. Она будет ездить и призывать граждан соблюдать режим самоизоляции. Аренда похожего УАЗа «буханки» на сайте московского сервиса «УАЗ-прокат» обходится в 2,6 тыс. руб. в сутки. За месяц карантина это 78 тыс. руб. Зарплаты нескольких сотрудников предприятия, обслуживающих акцию, могут составить еще около 150 тыс. руб.

Алишер Усманов — нет данных

Владелец группы USM Алишер Усманов публично признавался, что боится коронавируса. Сообщалось, что он уехал пережидать эпидемию в родной Узбекистан. Там олигарх выделил в помощь государству для борьбы с эпидемией 20 млн $ (1,58 млрд руб.). Найти информацию о пожертвованиях олигарха на борьбу с эпидемией в РФ, где находятся его основные активы, «Ко» не удалось: на вопросы редакции в USM не ответили. Хотя квазигосударственная Mail.ru Group, которой Усманов официально управлял до 2018 года, объявила о готовности потратить 1 млрд руб. на помощь малому и среднему бизнесу во время эпидемии.

Михаил Гуцериев — нет данных

Если бы правительство Сергея Собянина воспользовалось предложением группы компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева заселить медиков и легко больных коронавирусом в московские отели группы, то, исходя из минимальной стоимости номеров на начало апреля, это обошлось бы «Сафмару» примерно в 15 млн руб. в сутки. Или в 420 млн руб. за 30 дней карантина. Это выручка, которой Гуцериев готов пожертвовать, но мэрия Москвы предложением пока не воспользовалась.

Александр Абрамов и Роман Абрамович (Evraz) — нет данных

Во всяком случае, по РФ. На вопросы «Ко» в компании не ответили. Известно, что британским медикам Абрамович предоставил свой отель Millennium Chelsea на время борьбы с эпидемией. Исходя из минимальной стоимости номера 8000 рублей (в пересчете) это — 132 млн руб. за анонсированные два месяца использования.

Ранее представитель миллиардера Геннадия Тимченко отказался назвать «Ко» примеры и стоимость его участия в борьбе с эпидемией, заметив лишь, что «делается многое». В «Трансмашхолдинге» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова заявили «Ко», что не комментируют вопрос об участии компании в государственных и негосударственных программах по коронавирусу. Не ответили на вопросы «Ко» в УГМК того же Искандера Махмудова, НЛМК Владимира Лисина, в «Лукойле» Вагита Алекперова, в «Новатэке» Леонида Михельсона, в компании «Северсталь» Алексея Мордашова, в Wildberries Татьяны Бакальчук. Не смогли уточнить объемы и виды своей помощи Магнитогорску в ММК Виктора Рашникова.

Виктор Ядуха