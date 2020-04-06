Скандалы: Тайные развлечения коронавирусной Москвы

06.04.2020, 12:00, Разное

Кто и как в столице организовывает подпольные тренировки и секретные банкеты

Карантин шагает по столице. Открыты только аптеки, продуктовые магазины, банки и салоны сотовой связи. Даже стоматологам запретили принимать плановых больных. Большинство москвичей честно самоизолировались и, стиснув зубы, терпят лишения – отсутствие привычных походов в рестораны и бары, занятий в спортзале и прочих обычных для каждого жителя мегаполиса удовольствий.

Но не все готовы мириться с ограничениями. Такое уже было век назад в США: в эпоху сухого закона ушли в подполье все питейные заведения, где продают горячительное. Через сто лет история повторилась. В Москве по-прежнему работают и спортзалы, и кафе, и даже…. Общества анонимных алкоголиков. Невзирая на правило «больше двух не собираться». «МК» выяснил детали тайной жизни карантинной столицы.

«Подвалы никто не отменял»

В эпоху ЗОЖ сейчас чуть ли не каждый второй – спортсмен, а покупка абонемента в фитнес-клуб уже давно во многих семьях — одна из основных статей расходов. Конечно, после введения карантина, большинство ЗОЖников подчинились и самоизолировались. Но как оказалось, настоящие качки ушли в подполье, где продолжают тягать, жать и толкать железо. Им не привыкать – в 90-е годы такие спортзалы пользовались бешеным спросом. Кто-то организовал фитнес-зал прямо на дому. Самым простым и доступным способом (по банальным хэштегам в соцсети) мы вышли на одного такого домашнего тренера. Некий Лысый зазывает людей к себе в гости потренироваться. Все последние дни пользователь рекламирует свою «качалку» фотографиями спортсменов на тренажерах в домашнем интерьере. Под изображениями он пишет, что тренировки продолжаются, снабжая каждый пост хэштегом «карантин». Расценки в импровизированном фитнес-клубе колеблются от 1000 до 1500 рублей за тренировку.

Знакомые боксёры также рассказали, что спортивное подполье живёт почти полной жизнью – некоторые ребята сумели договориться о тренировках в залах пустующих школ: «Мы сократили работу на снарядах, бегаем в игровом зале. Лапы, скакалочка. Только так спасаемся в карантин».

Но самую пронзительную историю из разряда «отнеситесь с пониманием» рассказал мой старый приятель-бодибилдер.

— На весну, в основном на апрель, было намечено очень много серьезных соревнований: бодибилдинги, пауэрлифтинги, всяческие кроссфиты. И люди к ним готовились. А сейчас не могут просто взять и пустить всё это коту под хвост. Очень многие (понятное дело, из тех федераций, которые не проверяет ВАДА), сидят на так называемом курсе. То есть они потратили деньги, купили анаболики, с удовольствием их жрали, кололи, а тут на тебе – коронавирус, будь он неладен. Если ЗОЖники могут побегать, отжаться от дивана, то тем, кто серьёзно занимается, нужна база: штанга, лавка, стойки и т.д. Поэтому люди выживают, как могут. Подвалы-то у нас никто не отменял – есть маленькие залы, про которые особо никто не знает, в них сейчас и концентрируется вся качковская тусовка.

— Как туда попасть?

— Вход чисто для своих, только по рекомендации: хочу привлечь к занятиям кого-то – привожу сам, за руку. Пойми, это не безумные качки-дурачки, у которых бицепс чешется и они не знают, обо что его почесать. В основном это люди, которые реально добились результатов, которые не хотят потерять форму. Все истории про «отжимайтесь от пола» – это фигня полная. Обстановка внутри самая обычная. Хотя друг рассказывал, что тренил недавно в настоящем бомбоубежище! Из мер предосторожностей – завешаны шторы, те, кто работают с весами, стараются не греметь железом, кучками в трико из зала не вываливаемся. Вход — только по телефонному звонку. А по большому счёту ничего нового. Это все было, когда во времена повальной борьбы с преступностью, гоняли качков и каратистов. Вернулись, можно сказать, к истокам. Конечно, многие привыкли к комфорту, но тут извините, только со своим полотенцем – никаких бань и ресепшенов с симпатичными администраторшами.

— А как же распространение коронавируса?

— В плане бизнеса? Люди, конечно, рискуют – штрафы. Все всё понимают. Делается это осознанно. Например, в другом месте мой знакомый арендует в промзоне в здании бывшего завода зал. Когда началась история с ограничениями, он пришёл к арендатору, мол, люди не ходят, давай пересчитаемся. Но хозяин сказал, что это не его проблемы. Что касается клиентов, то большинство приезжает не на потенциально опасном общественном транспорте, а на хороших машинах. Кто-то надевает маски, но большинство ходят без них. На входе куча банок с антисептиками. Но в зале никто дезинфекцию не делает. Плюс сознательность присутствует — с соплями и кашлем туда не ходят.

— Сколько стоят сейчас тренировки в таких залах?

— Где я занимался – 2500 рублей. Цена кусается, но шоком для спортсменов не стала, это стандартная цена персональной тренировки в Москве. Есть, конечно, человек, который все подскажет и покажет, подстрахует, но приходят в основном бывалые. Все довольны, платили бы, наверное, и больше, ведь альтернативы нет. А профессионально заниматься — дело не дешевое. Посчитай сам: если ты на курсе, то минимум три тренировки в неделю, плюс спортпит и химия тысяч на 30 в месяц. Вот так пашешь по полгода, а потом бац — и карантин…

— И много таких спортсменов? Сколько человек с тобой одновременно занимаются в зале?

— В выходные 10-12 человек по утрам было. Знаешь, это нормальная цифра даже без карантина.

Вип-рестораны работают «завуалированно»

Кроме спорта людям, конечно же, трудно отказаться от любимых заведений — ресторанов с их фирменными кухнями, баров с приятной атмосферой. Особенно если есть повод для торжественного банкета или посиделок с друзьями. Находим пост-жалобу на громкую музыку и аншлаг в ВИП-ресторане в Пресненском районе, написанный 27 марта. На видео многочисленные автомобили премиум-класса, местные говорят, что это была вечеринка-прощание (на следующий день ресторан вроде как закрылся на вход), на которой были звёзды чуть ли не уровня поп-короля эстрады. Во всяком случае, кортежи около заведения были припаркованы внушительные. Звоню туда. Вдруг повезет заказать ужин в формате «для своих»? Под предлогом празднования дня рождения одного очень известного актёра и телеведущего пытаюсь забронировать стол.

— Вы же знаете, у нас карантин, — отрезает менеджер.

— Ну вы тоже поймите, никаких проблем не будет, все свои, уважаемые люди будут. Нам бы столик человек на 20. Не в первый раз у вас, вечером тихонечко посидим на веранде и разъедемся…, — пытаюсь уговорить собеседника.

— Нет, к сожалению, запрет пока до 5-го апреля. Но вы знаете, мы между собой общаемся и одно место я могу вам посоветовать. Позвоните в … (голос на том конце называет ресторан в районе Арбата). Там можно только узким кругом, для своих.

— А если не договорюсь с ними, можно вам перезвоню?

— Договоритесь, они работают.

Что ж, наводка получена. Изучаю меню, интерьер, местоположение – всё на уровне, и хороший рейтинг, и авторская кухня. Держу в уме ключевые слова – «узкий круг» и «для своих». Звоню, прошу пригласить менеджера.

— Добрый день, слушаю вас…, — берёт трубку женщина.

— Добрый, (представляюсь помощником звезды). Выручайте. По личной рекомендации из (называю предыдущий ресторан) обращаюсь. 4-го числа день рождения. Узким кругом планируем собраться. Примете нас?

— Таак… Так… Какой-то будет предзаказ?

— Без проблем. Сделаем. Все все понимают. Люди будут уважаемые. Нам бы верандочку, 9 градусов тепла на улице обещают. Что можете предложить?

— Сколько вас персон будет?

— До 20. От 17.

— 4-го апреля. На какое время?

— С 6 вечера.

— Вы понимаете, да? Что всё это завуалированно…

— Понимаем. Вы устанавливаете правила – мы их соблюдаем.

— А-ха-ха, хорошо.

— Вплоть до подъезда, распланируем, всех предупредим. Какой аванс? И как удобно, при встрече передать наличными или по безналу счёт выставите?

— Если есть возможность, то наличный расчёт на месте. Если нет, то на месте приедете безналичный сделаете. Не меньше 10 тысяч.

— Без проблем.

— Тогда приезжайте…

Стоит отметить, что через несколько часов мне пришло сообщение в мессенджере от управляющего рестораном. Сославшись на карантин, он сообщил, что мероприятия они у себя не проводят, и предложил организовать доставку блюд. Однако в этом случае, скорее всего дело не в коронавирусе, а в том, что ресторатор догадался о «разводке» — наша реальная звезда не планировала устраивать торжество в ресторане, и проверить это, в принципе, не сложно.

Не менее осторожными оказались и сотрудники другого московского ресторана. Как рассказал один из официантов, которого пригласили обслуживать поминальную трапезу на 400 (!) человек, мероприятие проходило в условиях повышенной секретности – ведь за окном уже свирепствовал COVID. Заказчики арендовали огромный банкетный зал. С гостями работали только проверенные и надежные менеджеры, а у нанятых для такого масштабного события официантов забрали мобильники. Также были выключены все камеры внутри и снаружи заведения. Приезд клиентов также осуществлялся с небольшим интервалом, для прибывших на поминки был открыт служебных вход. На такой риск владельцев ресторана толкнул кризис – после мероприятия, которое обошлось заказчикам в миллион рублей с лишним , они смогли отдать своим сотрудникам уже успевшие образоваться долги по зарплате.

Компьютерные клубы и общества АА

Кроме спорта и еды, нужно помнить о детях. Одним из мест притяженя для подростков были есть и будут компьютерные клубы. Львиная доля всех известных арен города оказалась закрыта для желающих уйти в виртуальную реальность. Но один недобросовестный мне всё-таки удалось найти. На этот раз без наводок – обзванивал все подряд и наткнулся на клуб в районе станции метро «Речной вокзал». Так как сам в подростковом возрасте был частым клиентом таких вот «гейм-зон», выражаюсь, как заправский геймер, мол, команда из пяти человек, надо потренить, приедем на всю ночь или на сутки. В итоге собеседник, поинтересовавшись названием команды, согласился нас впустить за 17,5 тысяч (за пятерых) на 24 часа игры. В качестве бонуса, помимо еды, можно было принести с собой и алкоголь.

Кстати, об алкоголе. Если бары и рестораны закрыты, то гражданам остается пить только в уютной домашней обстановке. И некоторые депутаты, предугадав, чем может закончить изоляция наедине с бутылкой, предложили даже ограничить продажу спиртного. Но пока эта инициатива не нашла отклика. Поэтому тема алкоголизма актуальна, как никогда, а вместе с ней – и спрос на анонимные встречи. На горячей линии одного из Московских обществ АА (анонимных алкоголиков) заверили, что почти все мероприятия переведены в режим онлайн. Кроме одного — постоянных встреч для тех, кто страдает зависимостью. Они, по словам оператора, идут ежедневно каждые полтора часа (меня приглашали к 15.00 , к 16.30 и к 18.00). Формат известный многим, как в кино, – люди садятся в круг и делятся своим опытом борьбы с зелёным змием. На мои вопросы о том, надо ли мне соблюсти какие-то антикоронавирусные меры, собеседница сказала, что от меня требуется лишь найти в себе силы приехать. Надевать маску или нет – личное дело каждого. В качестве примера оператор рассказала, что была на днях в такой группе. И из семи человек в масках были только двое. Разумеется, особы женского пола.

Лев Сперанский

Оригинал материла: «Московский комсомолец»

«Московский комсомолец», 06.04.20, «В Москве разрешили работать салонам красоты: массаж — да , маникюр — нет»

Вопль женщин всей Москвы — мол, как же мы переживем карантин без возможности сделать ноготочки, реснички и бровки! — скоро может прекратиться. Сергей Собянин подписал новый указ, в котором уточняется: салоны красоты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, могут продолжать работу после 5 апреля. Правда, это касается далеко не всех косметических процедур: маникюр, к примеру, все еще под запретом.

Что это означает на практике? Если вы привыкли делать эпиляцию в ближайшей к дому крошечной парикмахерской — увы, радостных новостей для вас нет. Если ходите на процедуры в солидный салон — скорее всего, можно записываться к любимому мастеру. Главное — проверить наличие медицинской лицензии, но эта информация должна быть на сайте организации (можно также спросить о наличии лицензии на рецепции салона).

Вот, что сказано в указе мэра Москвы от 4 апреля: «Временно приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности».

О каких услугах идет речь? Все они перечислены в приказе Минздрава РФ от 13 октября 2017 года «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», а на сайте Роспотребнадзора дано подробное разъяснение.

Так, салону красоты требуется медицинская лицензия практически на все процедуры, которые проводит врач-косметолог. Среди них всевозможные чистки лица, любые виды массажа (в том числе вакуумный, тайский и аппаратный), ультразвуковой пилинг, лазерная шлифовка кожи, грязевые обертывания, выполнение эпиляции и депиляции, татуаж и пирсинг, а также любые процедуры, приводящие к нарушению кожного покрова (введение ботокса, филлеров, гиалуроновой кислоты).

Полный список процедур можно увидеть на сайте Роспотребнадзора либо в приказе Минздрава.

Как следует из вышесказанного, основные процедуры народного потребления — стрижка, маникюр, педикюр и коррекция бровей — в список не попали. Также не повезло небольшим студиям, специализирующимся только на красоте ногтей или на прическах — увы, они остаются закрыты. Но, возможно, они попадают в другую оговорку указа — в графу об услугах, «оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Что это такое — салон красоты с доставкой?

На «горячей линии» по коронавирусу нам не смогли ответить на этот вопрос. Тогда мы обратились к профильным специалистам

— Дистанционные услуги в нашем бизнесе — это формат работы, когда мастер приезжает на дом, чтобы оказать услугу. Приезжает с медицинской книжкой и с соблюдением всех норм безопасности: например, мы используем одноразовые расчески и другие инструменты, сейчас следует надевать перчатки и маску. Услуги, которые требуют медицинской лицензии, мы на дому сейчас не выполняем, даже от массажа отказались: только стрижки, окрашивания, простой маникюр и макияж, — объяснила в разговоре с корреспондентом «МК» Наталья Берег, основатель одного из салонов красоты, специализирующегося именно на выездах на дом и на мероприятия.

Разумеется, разрешение на работу не отменяет необходимости соблюдать меры безопасности — надевать маску и перчатки, проводить дезинфекцию, выдерживать дистанцию с остальными клиентами.

Не исключено, что вот тут-то мы получим шанс узнать наконец, какие салоны работали по всем правилам, имея медицинскую лицензию, а какие обходили закон, предлагая восковую эпиляцию в обход официального прейскуранта наряду со стрижкой и коррекцией бровей. Ну и все-таки стоит подумать — так ли нужна сейчас эпиляция, чтобы нарушать ради нее режим самоизоляции? Или все-таки можно подождать более здоровых времен?

Дарья Тюкова