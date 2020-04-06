Если Рада одобрит законопроект №2695, лица, изобличенные в течении года в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа получат 15 суток ареста

06.04.2020, 12:05, Новости дня

Знакомьтесь, это Анна Краснова.

Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Mercedes, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 км/ч, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов.

Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова – Алены Зайцевой, которая погубила жизни шестерых украинцев и травмировала еще семь человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает теперь свое время в колонии.

Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях.

В ночь со 2-го на 3 апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП – вождение в состоянии алкогольного опьянения. Дальше свое слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 грн и лишение прав сроком на один год. Хотя мне кажется, что некоторых надо лишать водительских прав пожизненно.

Не будьте такими, как Анна Краснова! Не садитесь за руль после употребления алкоголя. Не превышайте скорость. Не снимайте одной рукой селфи, когда вы ведете машину.

Берегите свои жизни и жизни окружающих. Другие люди тоже хотят жить, а не погибнуть под колесами очередной “зайцевой” или “красновой”.

Благодарю всех патрульных полицейских за вашу трудную и неблагодарную работу по поддержанию порядка на дорогах Украины.

Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Мерседесе, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова – Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6 -х украинцев и травмировала ещё 7 человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает теперь своё время в колонии. Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях. В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП – вождение в состоянии алкогольного опьянения. Дальше своё слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год. Хотя мне кажется что некоторых надо лишать водительских прав пожизненно. Не будьте такими как Анна Краснова! Не садитесь за руль после употребления алкоголя. Не превышайте скорость. Не снимайте одной рукой селфи, когда вы ведёте машину. Берегите свои жизни и жизни окружающих. Другие люди тоже хотят жить, а не погибнуть под колёсами очередной «зайцевой» или «красновой».Благодарю всех патрульных полицейских за Вашу трудную и неблагодарную работу по поддержанию порядка на дорогах Украины. P. S. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695. Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста. Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём – небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев.Прошу высказаться в комментариях относительно введения наказания за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения в виде административного ареста на срок до 15 суток.За 2019 год патрульной полицией задержано 115 000 водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения. Штраф в 10 200 гривен не остановил этот опасный вид правонарушения … Posted by Антон Геращенко on Esmaspäev, 6. aprill 2020

P.S. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №2695.

Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 грн могут получить 15 суток ареста.

Логика этого законопроекта в том, что для таких, как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тыс. грн за то, чтобы выпивать и ездить за рулем, – небольшие деньги.

А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких, как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев.

Прошу высказаться в комментариях относительно введения наказания за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения в виде административного ареста на срок до 15 суток.

За 2019 год патрульной полицией задержано 115 тыс. водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения. Штраф в 10 200 грн не остановил этот опасный вид правонарушения.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора