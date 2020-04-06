 

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились четыре человека – Кличко

06.04.2020, 12:05, Новости дня

В Киеве зарегистрированы 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал мэр города Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего в столице зафиксировано четыре летальных случая.

За минувшие сутки заразились 22 киевляна: пять женщин в возрасте от 29 до 72 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет, в их числе два медика. Кроме того, заразился восьмилетний мальчик.

Кличко отметил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заражены четыре человека. Никаких подробностей мэр не сообщил.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев 38, выздоровели 28 пациентов.

4 апреля в Киево-Печерской лавре сообщили, что братия и митрополит Павел проходили тестирование на коронавирус, результаты будут известны позже. Источники “Религиозной правды” и экс-нардепа Борислава Березы утверждают, что у Павла COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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