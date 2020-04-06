В Нью-Йорке впервые за неделю зафиксировано снижение летальности от COVID-19

06.04.2020, 12:05, Новости дня

В прошлые сутки в Нью-Йорке впервые за неделю было зафиксировано снижение числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы “начинают видеть свет в конце туннеля”. Об этом сообщает Reuters.

5 апреля губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число новых госпитализаций в штате за сутки сократилось на 50%. Он подчеркнул, что пока не ясно – прошел ли штат пиковый момент эпидемии.

По состоянию на вчерашний день в Нью-Йорке от COVID-19 погибло 4 159 человек, более 122 тыс. человек заражены.

В США в большинстве штатов введен строгий карантин. При этом медицинские эксперты Белого дома прогнозируют, что от пандемии могут умереть от 100 до 240 тыс. американцев даже в условиях жестких органичений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 274 923 человека. От COVID-19 уже умерло 69 479 человек, 260 484 выздоровели.

В США число заразившихся достигло 337 620, умерли 9643, излечились 17 530 человек.