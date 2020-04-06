 

Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

06.04.2020, 11:54, Новости дня

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что самыми важными поправками в Конституцию для россиян являются защита исторической правды и государственной целостности страны.

Согласно исследованию, главной из поправок в сфере идейных воззрений россияне считают поправку о недопущении фальсификации истории (89%), второе место — признание культуры в РФ как уникального наследия многонационального народа (87%), третье — закрепление русского как языка государствообразующего народа (86%), четвертое — защита института брака как союза мужчины и женщины (83%), замыкает список поправка, закрепляющая статус РФ как правопреемника СССР на своей территории (81%)​​​.

Россияне поддержали также предложение закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ (87%).

В телефонном опросе, проведенном с 29 по 31 марта 2020 года, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / 300 праворульных Chevrolet Corvette продали за 60 часов в Японии

05.02 / От коронавируса удалось вылечить более тысячи человек

28.02 / “Олимпиакос” оставил “Арсенал” за бортом Лиги Европы

03.02 / Грецкие орехи замедляют когнитивные нарушения у пожилых людей

23.03 / Абэ допустил возможность переноса сроков Олимпиады в Токио

14.02 / ММА. Алексей Олейник в Сан-Пауло будет драться с Фабрисио Вердумом

25.02 / Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

11.03 / В мире: Турецким беспилотникам приписали фантастические успехи в Сирии

18.03 / Путин назвал неудачными попытки ряда стран создать проблемы для жителей Крыма

10.02 / Костюм джедая, вентиляция и голое тело. Самые экстравагантные наряды на церемонии “Оскар 2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска