Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

06.04.2020, 11:54, Новости дня

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что самыми важными поправками в Конституцию для россиян являются защита исторической правды и государственной целостности страны.

Согласно исследованию, главной из поправок в сфере идейных воззрений россияне считают поправку о недопущении фальсификации истории (89%), второе место — признание культуры в РФ как уникального наследия многонационального народа (87%), третье — закрепление русского как языка государствообразующего народа (86%), четвертое — защита института брака как союза мужчины и женщины (83%), замыкает список поправка, закрепляющая статус РФ как правопреемника СССР на своей территории (81%)​​​.

Россияне поддержали также предложение закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ (87%).

В телефонном опросе, проведенном с 29 по 31 марта 2020 года, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.