Граждане Китая прибыли во Владивосток вместе с российскими пассажирами

06.04.2020, 11:54, Новости дня

Через сутки после того, как премьер-министр Михаил Мишустин поручил решить вопрос с централизованным возвращением граждан КНР из Москвы, ситуация не поменялась. Эти утром россияне прибыли во Владивосток вместе со 146 китайцами, передают "Вести – Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Стало известно, что китайские пассажиры, летевшие на "Аэробусе" 330-300 компании "Аэрофлот" из Шереметьево планировали вернуться на родину через погранпереход в Пограничном. Рейс приземлился в аэропорту Владивостока в 11:30. Для граждан Китая уже были подготовлены автобусы, чтобы организованно вернуть их домой.

После того, как были выявлены случаи заражения пассажиров из КНР сотрудники Роспотребнадзора наконец-то взяли под контроль прибывших с ними россиян. Теперь они проведут 14 дней на домашнем карантина. Всех, кто не имеет региональной прописки или условий для изоляции, отправят в специальные в обсерваторы. По планам, что китайцев начнут вывозить из Москвы во Владивосток отдельно от граждан России с 7 апреля.

Напомним, на территории Приморья зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусом. Одна из пациентов вернулась из страны с неблагополучной обстановкой по COVID-19 – Мексики. Всего под наблюдением врачей в регионе остается 41 человек.

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ГТРК "Владивосток"