Предполагаемого убийцу женщины с двумя детьми задержали в Волжске

06.04.2020, 11:54, Новости дня

В Волжске по подозрению в жестоком убийстве женщины и двух ее детей задержали 48-летнего мужчину. На допросе он сознался в содеянном, а после попытался свести счеты с жизнью. СКР обнародовал кадры допроса предполагаемого убийцы.

Трупы 31-летней женщины, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями были найдены утром 31 марта в квартире на улице 107-й Бригады. Маму детей злоумышленник убил на пороге, когда она повернулась к нему спиной, затем проследовал в комнату и нанес восемь ударов ножом мальчику, после чего перерезал горло спящей девочке. С места он скрылся.

По версии следователей, жестокую расправу учинил бывший супруг сестры погибшей — между ним и женщиной давно были натянутые отношения. В минувшие выходные подозреваемого задержали. После допроса 48-летний мужчина попытался свести счеты с жизнью в камере изолятора временного содержания, его спасли, сейчас он находится в больнице.