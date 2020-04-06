Первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в Алабино

06.04.2020, 11:53, Новости дня

Первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, прошла в понедельник в подмосковном Алабино, сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня в Алабино прошла первая совместная тренировка авиационной и наземной части. Со стороны авиации в тренировке были задействованы 75 самолетов», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Кремле и Минобороны рассмотрели два альтернативных сценария проведения парада Победы осенью. В первом предусматривается перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Во втором обсуждается проведение парада Победы 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.