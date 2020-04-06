 

Первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в Алабино

06.04.2020, 11:53, Новости дня

Первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, прошла в понедельник в подмосковном Алабино, сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня в Алабино прошла первая совместная тренировка авиационной и наземной части. Со стороны авиации в тренировке были задействованы 75 самолетов», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Кремле и Минобороны рассмотрели два альтернативных сценария проведения парада Победы осенью. В первом предусматривается перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Во втором обсуждается проведение парада Победы 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Kia представит новый электромобиль в 2021 году

20.02 / Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

21.03 / Мишустин сообщил об упреждающих экономических мерах

20.03 / С топором и шприцом: жительница Башкирии угрожала приставам

06.03 / Путин усомнился в том, что половина молодежи хочет уехать из России. Но это подтверждают разные соцопросы

04.04 / Коронавирусом во всем мире заразились почти 1,1 млн человек

31.03 / Матвиенко предложила временно разрешить производство масок без лицензии

07.02 / “Монреаль Канадиенс” готов предложить Ковальчуку новый контракт

19.02 / “Впереди реабилитация”: Сотникова рассказала о прошедшей операции

23.03 / Ученые исследовали развитие COVID-19 у обезьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ry[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска