 

Российский телескоп ART-XC зарегистрировал «пробуждение» черной дыры

06.04.2020, 11:53, Разное

Рентгеновский телескоп ART-XC Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН) зафиксировал вероятное «пробуждение» черной дыры. Оборудование, с помощью которого удалось зарегистрировать явление, установлено на борту космической обсерватории «Спектр-РГ».
Черная дыра 4U 1755-338, начавшая проявлять активность, находится рядом с центром Галактики, в данный момент она генерирует мощное рентгеновское излучение. Астрофизики связывают это с «пробуждением», поскольку в 1996 году объект перестал демонстрировать признаки активности.

Ученые отмечают, что телескоп ART-XC зафиксировал ряд новых вспышек от черной дыры. Это явление, возможно, сопровождает возобновление аккреции. Если в гравитационное поле космического объекта попала обычная звезда, то ее вещество сейчас падает на черную дыру, вызывая тем самым ряд вспышек.

Впервые черная дыра 4U 1755-338 была обнаружена орбитальным рентгеновским аппаратом Uhuru в 1970-х годах.



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