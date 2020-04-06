Рынок РФ может покинуть кроссовер Haval H6

06.04.2020, 11:45, Новости дня

Сегодня стало известно, что кроссовер Haval H6 в скором времени прекратят поставлять на российский рынок.

В свою очередь, производитель констатировал, что запасы модели в наличии на складах уже заканчиваются, однако это не повлечет за собой никаких перемен в данном направлении. Напомним, Haval H6 для российского рынка предложен в модельной версии 2015 года. Автомобиль получит новую архитектуру, однако и при таком обстоятельстве продажи не станут продолжать на территории России.

Следует отметить, что именно данный автомобиль является самым продаваемым у китайской марки за все время нахождения на рынке. Для россиян предлагается модель с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Минимальный ценник Haval H6 составляет 1,14 млн рублей.