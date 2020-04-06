Мнение: Строго наоборот

06.04.2020, 11:42, Разное

В управлении есть правило: чем менее определенно ведет себя объект управления, тем большая централизация должна быть в управляющем контуре. И наоборот – когда управляемый объект находится в гомеостазисе, управление должно переходить к более распределенному виду.

Проще говоря – кризис требует централизации, нормальная обстановка – коллективного руководства. И то, и другое управление имеет свои плюсы и минусы. Кризисное управление содержит в себе много ошибок, неучтенных факторов, но зато оно позволяет решать задачи в опережающем порядке, разменивая ошибки на темп их решения. Коллективное руководство позволяет находить наиболее сбалансированное решение, но процесс его принятия ограничен во времени только разумными соображениями.

В нынешней России управление ведется строго наоборот. В периоды относительной стабильности руководство демонстрирует склонность к ручному управлению, где только возможно применяя свои убогие управленческие таланты. В кризисной обстановке, наоборот – ответственность сразу же размывается между всеми до такого состояния, что она практически исчезает.

Нынешняя квази-эпидемия – прекрасная иллюстрация. Ровно в тот момент, когда в стране возникла чрезвычайная ситуация, президент бежит с корабля, передав управление им стюардам, кочегарам и поварятам. И это не единичный случай, это стиль управления. Так происходит вообще всегда. Неудивительно, что корабль с каждым штормом черпает в трюмы все больше забортной воды. Тут и айсберга не потребуется, чтобы утопить судно.

Сегодняшняя кризисная ситуация (а у нас ко всему параллельно идут сразу несколько кризисов) – своего рода стресс-тест, хотя и без него понятно, что российская "вертикаль" в принципе не способна ни к регулярному, ни к кризисному управлению. Она вообще ни к чему не способна, а потому страна живет скорее вопреки этому управлению, расходуя колоссальные ресурсы на поддержание своей устойчивости и как-то развиваясь, выплачивая большую часть этих ресурсов в виде средневековой дани этому пещерному управлению, которая уходит из системы безвозвратно. Мы очень богатая страна, но если все эти богатства расходуются настолько бездарно, то неудивительно, что 90 процентов населения живет в хронической бедности. Куда делись 4-5 триллионов долларов, полученных от торговли природными ресурсами страны в период высоких цен? Да все туда же – в никуда. Мы заплатили дань кретинам в Кремле, которые ее благополучно проср..ли. Что-то, конечно, украли, но в основном – спустили в никуда.

Те довольно немногие достижения России в прошлом за всю ее историю становились возможны лишь тогда, когда ее руководство создавало относительно адекватные системы управления, и они всегда были кризисными – что у Петра, что у того же Сталина. И всегда заточены на конкретного кризис-менеджера, со смертью которого все возвращалось к прежним крайне неадекватным методам управления.

При этом парадокс России в том, что у нас был создан в порядке самовыживания механизм компенсации – в противовес кретинам у власти всегда был коллективное низовое управление – в виде общин или позже – советов. Нынешние кретины выхолостили и этот механизм, а последние решения Путина о ликвидации местного самоуправления и включение его в вертикаль окончательно добивают систему управления страной, которая просто не в способна теперь к сколь-либо осмысленной деятельности.

Другой вопрос, что запретить людям самоорганизовываться простым перекраиванием конституции невозможно. Нынешняя "эпидемия" с одной стороны парализовала путинскую вертикаль, с другой – создает почву именно для низовой самоорганизации. Чем дольше будет длится эта странная "самоизоляция", тем быстрее будут происходить процессы самоорганизации людей. Они уже идут. А у этого есть свои следствия – власть все равно будет вынуждена снимать карантин, тем более, что в его нынешнем виде он вообще никакой, его эффективность вызывает большие сомнения. И после возвращения к подобию нормальной жизни она получит людей, во-первых, озлобленных и ищущих ответ на вопрос: "кто виноват", с другой – у них появится весьма мощный стимул поиска новой системы управления, так как нынешняя уже очевидно банкрот.

Чем дольше будет длиться карантин, тем более сильной сразу по его окончании станет волна протестной активности. Теперь помимо сугубо идеологических соображений протест будет подпитываться и экономическими – люди даже за две недели "самоизоляции" потеряют значительную часть своих скудных сбережений, а многие – и работу.