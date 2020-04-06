 

Либертарианец Чейфи отказался от борьбы за пост президента

06.04.2020, 11:40, Новости дня

Бывший губернатор Род-Айленда и экс-сенатор Линкольн Чейфи отказался от борьбы за пост президента в качестве кандидата от Либертарианской партии.

Чейфи написал в Facebook в воскресенье, что он будет «помогать другим либертарианцам, которые баллотируются на выборные должности».

Он сказал, что его кампания изменилась из-за коронавируса, но он успешно перешел к виртуальным контактам на фоне эпидемии.

В прошлом году Чейфи переехал в Вайоминг и вступил в Либертарианскую партию. Он был республиканцем в американском Сенате, но стал независимым после поражения на выборах в 2006 году. Жители Род-Айленда избрали его губернатором в 2010 году, когда он баллотировался в качестве независимого кандидата, но, уже находясь в должности, он стал демократом.

В 2015 году он объявил о выдвижении кандидатуры на пост президента от демократов, однако его предвыборная кампания была недолгой.



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