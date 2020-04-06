Минздрав Таджикистана назвал причину смерти 60-летнего пациента – пневмония. Ранее больницу, где он лежал, закрыли на карантин

06.04.2020, 11:31, Новости дня

Минздрав Таджикистана назвал причину смерти 60-летнего пациента в центральной больнице Джаббор Расуловского района Согдийской области. По информации ведомства, мужчина скончался 31 марта от пневмонии, а не от коронавирусной инфекции​, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

Пресс-секретарь ведомства Бибихонум Дарвешзода подчеркнула, что заболевший проходил тестирование на COVID-19, его результаты были отрицательными.

Накануне центральную больницу Джаббор Расуловского района, где проходил лечение умерший, закрыли на карантин. В ведомстве также подтвердили, что в обсервацию помещены и медработники – у них наблюдается высокая температура. Как уточнила пресс-секретарь Минздрава, в частности повышенная температура держится у заместителя главврача Алишера Абдукаримова, однако состояние его здоровья нельзя оценивать как “критическое”.

Представители управления здравоохранения Согдийской области подтвердили, что на карантин также отправлены родственники умершего мужчины, однако их первые тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Сообщение о смерти 60-летнего мужчины в Джаббор Расуловском районе вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Пользователи обвиняют власти в сокрытии информации и сомневаются, что в районных больницах Таджикистана проводятся тесты на коронавирус.

Официальный представитель Минздрава Таджикистана отметила, что случаи коронавируса в стране по-прежнему не выявлены, тесты 22 пациентов с подозрениями на COVID-19 были отправлены в Лондон. “Мы получили ответ: тесты показали отрицательный результат”, – отметила Бибихонум Дарвешзода. Она также сообщила, что врачи, которые занимаются лечением находящихся на карантине больных, как правило, сами также проходят двухнедельный карантин.

Почти во всех странах-соседях Таджикистана были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Но в Таджикистане до сих пор, по официальным данным, заболевших нет. Ранее власти закрыли воздушное пространство, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Но при этом не стали отменять массовые гуляния в честь праздника весны Навруз, а в мечетях возобновили пятничные молитвы. В таджикских школах 1 апреля началась новая четверть, открыты также детские сады. Власти не стали вводить карантин и продлевать каникулы. Если кто-то из родителей откажется водить детей в школу, их могут исключить, а родителей – оштрафовать.