Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на СФ

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06.04.2020, 11:30, Новости дня

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершил программу госиспытаний на Северном флоте и в настоящее время совершает переход в Балтийское море, сообщила пресс-служба СФ.

«Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата, экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям», – передает ТАСС сообщение СФ.

Кроме того, в Баренцевом море фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и ряд других элементов программы испытаний.

По информации флота, после завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат зачислят в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Ранее на флоте сообщили, что на испытаниях в Баренцевом море фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут».



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